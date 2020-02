Minori. Giovedì 13 febbraio l’ultima replica di Filumena Marturano

Ultima replica giovedì 13 febbraio di Filumena Marturano messa in scena dal Proscenio di Minori! Da non perdere assolutamente per la reinterpretazione molto originale del testo, curata dalla sapiente regia di Lucia Amato. Sono state tante le serate all’insegna della cultura e del teatro che hanno ravvivato Minori dal periodo natalizio fino ad oggi! L’annunciata presenza dei responsabili di tutte le compagnie della costiera amalfitana ci permette di coltivare tutti insieme il sogno di istituire una rassegna teatrale itinerante, che veda protagonisti tutti gli appassionati attori della divina: un modo per rendere viva e operante l’azione catartica del teatro e contribuire insieme al miglioramento delle nostre società.