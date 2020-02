Minori. Esito negativo di coronavirus in Costiera. Il Sindaco: “Nelle prossime ore tutto ritornerà alla normalità”

Minori. Esito negativo di coronavirus in Costiera. Il Sindaco: “Cari concittadini, apprendiamo con estremo piacere la negatività al test del coronavirus del paziente in stato di osservazione presso l’Ospedale Costa d’Amalfi. Nelle prossime ore tutto ritornerà alla normalità.

Queste ore di apprensione devono INCULCARE nella nostra mente che in situazioni del genere occorre attenersi alle procedure previste. Ogni allontanamento dalle linee guide determina inevitabilmente delle criticità. Criticità che in particolar modo in Costa d’Amalfi non possiamo permetterci, il Pronto Soccorso inattivo complica i soccorsi a persone con infarto, cadute accidentali, itcus ecc, ovvero tutte quelle patologie che hanno bisogno di interventi mirati ed immediati.

Detto questo e senza dilungarmi invito tutti a seguire la seguente procedura:

In caso di sintomi sospetti NON RECARSI ASSOLUTAMENTE AL PRONTO SOCCORSO (non vi è nessun guadagno in termini terapeutici se non il blocco della struttura fino al risultato dei test) I numeri da chiamare sono i seguenti:

Numero Verde di Emergenza Nazionale 1500 Numero Verde Regionale 800 90 96 99 Il vostro medico di base, che potrà attivare le procedure idonee In caso di necessità anche il 112 o 118″.