Minori, Costiera amalfitana. Nuovo brillante successo dei consiglieri di opposizione!

Minori, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo. Instancabili nel rivelare i mali profondi di Minori, hanno individuato, dopo attento studio, uno dei problemi più gravi che affliggono il nostro paese: si tratterebbe dell’”incoerenza” del consigliere di maggioranza P.R., colpevole di “comportamento palesemente contraddittorio” e di non “votare secondo coscienza”. Ostile al dilagare della circolazione veicolare, P.R. avrebbe purtuttavia votato a favore sia della galleria Minori-Maiori che della celebre “bretella” con annessi box-auto: ed è verissimo. Alla logica ferrea di tali ragionatori è arduo replicare: che una contraddizione possa essere solo “apparente” richiede per essi troppo approfondimento. Sarebbe vano, ad esempio, spiegargli invece la congruenza tra “pedonalizzazione di una strada panoramica” (la “torricella”) e “spostamento del traffico su un rettilineo in galleria” (meno visibile, meno d’intralcio ai pedoni, più rapido da percorrere). Sarebbe inutile chiarire che non si tratta di una “nuova strada” ma di trasferire le automobili dal vecchio al nuovo tracciato, con saldo zero di percorrenza ma con l’incremento del territorio (e che territorio…) vivibile/fruibile da chi va a piedi. Quanto ai famigerati box, ripeto il mio pensiero a chi finge di non capire: personalmente ne farei a meno, perché finiranno per aumentare il numero delle auto circolanti, ma dato che l’assoluta maggioranza dei cittadini li richiede, allora meglio realizzarli come opera pubblica anziché come speculazione privata (e cioè a prezzi più bassi). E’ consolante, peraltro, che i concitati allarmi della minoranza vertano sulle affermazioni e sui voti di un modesto consigliere avversario: sta lì il fulcro di tutti i guai del paese. Significa, evidentemente, che l’economia funziona bene, che il turismo prospera, che i servizi sono efficienti, che le fasce deboli sono ben assistite, che c’è cura del territorio e che il dialogo con i cittadini è proficuo. Troppa grazia! Se solo non ci fosse P.R., Minori sarebbe un paradiso! La verità, forse, è che (come fanno molte delle destre politiche) i nostri eroici rappresentanti dell’opposizione, carenti di idee e proposte a beneficio della collettività, puntano tutto sull’inventarsi un nemico e sull’odio che esso dovrebbe ingenerare. In assenza di migranti disperati, di confini da difendere, di piazze in mano alla criminalità, di citofoni da far squillare inscenando una spiccia giustizia personale, ripiegano sul consigliere P.R., smascherato quale nemico del popolo. Male che vada otterranno qualche like su Facebook, e l’intima certezza di aver salvato Minori.

Paolo Russo – Consigliere di maggioranza

p.s. Confidando di aver espresso tutto ciò che vi era da esprimere (e anche di più) sull’argomento, non vi saranno in tutti i casi, da parte dello scrivente, repliche ulteriori