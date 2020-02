Minori. Il 24 e 25 febbraio la Festa di Carnevale sul lungomare

C O M U N E D I M I N O R I. AS Minori presenta la FESTA DI CARNEVALE: il 24 e 25 febbraio sul lungomare di Minori. Dalle 10.30 alle 13.00 si terranno animazione per bambini, intrattenimento, trucca bimbi, Ballon art, boom blaster, giochi a squadre e sfilata della mascherina più bella. Si precisa che i bambini restano sotto la sorveglianza dei genitori o accompagnatori!