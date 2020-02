Meteo. Mercoledì 19 febbraio ritorna il freddo

Come riporta il sito specializzato ilmeteo.it, l’Italia continua a rimanere intrappolata in un caldo anomalo dovuto alla costante presenza dell’alta pressione in sede mediterranea, che mantiene le temperature superiori alla media. La giornata di oggi, venerdì 14 febbraio, è un po’ meno mite, a causa di una rapida perturbazione nelle regioni centrali e meridionali. Nel corso del weekend, invece, le temperature potranno nuovamente salire sulle regioni meridionali grazie ad un ritorno del bel tempo: tra sabato e domenica registreremo valori prossimi ai 17/18°C su molte aree del Centro e del Sud, mentre al Nord i termometri si fermeranno intorno ai 14/15°C, con qualche grado in meno laddove ci saranno le nebbie. Salvo improbabili sorprese, questo anomalo andamento climatico ci accompagnerà fino a tutta la giornata di martedì 18 febbraio. Da mercoledì 19 è invece confermato l’arrivo di un’irruzione d’aria fredda in discesa dal nord Europa che coinvolgerà tutto il nostro Paese, provocando un calo delle temperature.