Meteo dall’istituto nautico Nino Bixio. Il più vicino a tutta la Costa d’Amalfi e Sorrento

Positanonews inizia da oggi una preziosa collaborazione con l’Istituto nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento. In coordinazione con il qualificatissimo staff e gli alunni, Positanonews fornirà le previsioni meteo elaborate direttamente dalla stazione meteo dell’istituto, ovvero la stazione meteo più vicina a tutta la costiera amalfitana e penisola sorrentina.

Ecco le previsioni meteo di questo fine settimana studiate dagli alunni dell’istituto nautico insieme al prof. Antonio Russo nel laboratorio meteorologico presente nella scuola: Situazione di stabilità, con sole e vento molto debole da Tramontana e poi Levante. Temperature tra i 10° ed i 15°. Cielo sereno, per la giornata di domenica, lunedì nuvole sparse in intensificazione per martedì, comunque non sono previste piogge.