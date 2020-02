Meteo. In Campania arrivano sole e caldo fuori stagione

Meteo. In Campania e nel resto dell’Italia sono in arrivo sole e caldo fuori stagione. Come riporta il sito specializzato il meteo.it ci sono diversi elementi che hanno portato allo strano caldo che ha colpito diverse Regioni, come le forti e miti correnti sud-occidentali, il deciso irraggiamento solare e, per alcuni angoli del Paese, anche i venti caldi di caduta. Sono questi gli aspetti salienti che hanno contribuito ad una inesorabile corsa verso l’alto dei termometri, fino a toccare punte superiori ai 20/25°C in molte aree del Centro-Sud.

Soltanto venerdì si registrerà una temporanea flessione dei termometri a causa del transito di una veloce e debole perturbazione che colpirà soprattutto il Centro-Sud.

Nel corso del prossimo weekend le temperature non faranno eccezioni, mantenendosi più o meno stabili. Sabato, la giornata sarà all’insegna del bel tempo, con il sole pronto a splendere su tutto il Paese, e temperature gradevoli.