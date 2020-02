Il fronte freddo sta valicando le Alpi dove sono in atto nevicate in netto abbassamento di quota anche a carattere di bufera, con temperature in sensibile diminuzione. L’aria fredda in quota è responsabile inoltre di un peggioramento con rovesci e temporali che dall’Appennino Settentrionale a Marche e Abruzzo.

SITUAZIONE ORE 8. L’aria particolarmente mite che in avvio di settimana ha fatto schizzare le temperature su valori localmente record sta venendo scalzata dall’ingresso di correnti decisamente più fredde di estrazione artica. Già nel corso di oggi, martedì, l’alta pressione si allungherà dall’Europa occidentale verso le Isole britanniche innescando la discesa della nuova massa d’aria verso il Mediterraneo centrale. Sarà accompagnata da un fronte responsabile di un peggioramento sulle Alpi con piogge e nevicate in abbassamento di quota. Rapidamente i fenomeni si estenderanno alle regioni centro-meridionali, ma in questo caso il calo termico sarà evidente da mercoledì, quando la neve cadrà fino a quote collinari e i fenomeni risulteranno anche temporaleschi sulle adriatiche e non si escludono locali grandinate, accompagnate da forti venti settentrionali. Ecco i dettagli:

METEO MERCOLEDÌ. Ultimi fiocchi sulle Alpi centro-orientali dai 500/900m, in esaurimento. Instabile su regioni adriatiche centro-meridionali con piogge e rovesci più frequenti su Abruzzo, Molise e Lucania, localmente temporaleschi, in estensione entro sera a Calabria e gran parte della Sicilia con nevicate in calo fino a 300/500m sulla dorsale appenninica, 500/700m sui rilievi della Sicilia. Sul resto d’Italia bel tempo, ma con venti tesi o forti di Maestrale o Tramontana, temperature in sensibile diminuzione.

TENDENZA GIOVEDÌ. Residua instabilità su Sicilia orientale e bassa Calabria con qualche piovasco o fiocco di neve dai 500m, ma in esaurimento. Sul resto d’Italia torna il bel tempo ma con tendenza ad aumento della nuvolosità in Liguria.

