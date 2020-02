MetaVerso 22 serata alternativa con la paranza do parente. Ci troviamo a Meta sulla costa di Sorrento, a pochi metri dalla spiaggia, in una stradina chiamata via rivolo all’improvviso, troviamo una villa con un giardino verde, un’area alternativa filosofia arte pensieri liberi, qui si respira ossigeno per la mente. Una scritta ci ha colpito quella di Socrate è stato il primo a capire che Bisogna scoprire dentro di noi cosa è la verità ed è quindi un percorso dove un maestro possono aiutarci a trovarla. In questo contesto dove c’è cultura alternativa dove si respira aria del 68 Arte, Musica si organizzano eventi belli e interessanti. È tutto ciò che fa vivere un po’ in sintonia oltre il discorso del materiale vediamo un momento musicale molto interessante con questa Paranza do parente che ci ripropone brani di musica sia religiosa sia legata alla nostra storia che è una storia ancora da riscrivere quella della ribellione dal potere piemontese è così 1859 altre canzoni oppure legate a vicende sentimentali Insomma una serata molto bella e iniziative veramente intelligenti. Per chi vuole far respirare un po’ la mente oltre gli schemi per Quotidiano.