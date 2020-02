Meta. Tony Cocorullo vicino all’assunzione al Comune

Ormai il capogruppo di minoranza Tony Cocorullo sembra essere sempre più vicino all’assunzione al Comune di Meta. Proprio ieri, infatti, Rina Paolotti, il funzionario responsabile, ha sottoscritto la determina numero 64, con la quale si prende atto dell’esito negativo della procedura di mobilità finalizzata all’assunzione di due Istruttori amministrativi, categoria C, part-time verticale al 33%. A questo punto bisognerà rivolgersi alla graduatoria del Comune, nella quale risulta favorito Cocorullo, il quale aveva partecipato al concorso nel 2017, prima di sfidare come candidato sindaco della lista Un’Altra Meta c’è Giuseppe Tito. Si attende ora di vedere se rinuncerà alla chiamata per restare in Consiglio o se accetterà l’incarico dimettendosi di conseguenza, con l’ingegnere Tobia Cafiero a prenderne il posto.