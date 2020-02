Meta. Spostato il capolinea dell’Eav a causa dei lavori di pavimentazione stradale

Di seguito riportiamo un avviso diffuso dall’Eav per coloro i quali hanno la necessità di usufruire dei loro servizi su ruote in Penisola Sorrentina.

“Si avvisa la Spettabile Clientela che, a seguito dell’Ordinanza n. 14 del Comune di Meta, relativa alla chiusura al traffico veicolare di alcune strade del centro cittadino per i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Cosenza, nei giorni 13 e 14 febbraio corrente mese – dalle ore 6.00 alle ore 17.00, il Capolinea di Meta Spiaggia verrà spostato in via F. Gioia (altezza liceo) da dove gli autobus effettueranno le partenza con un posticipo di 5 minuti rispetto all’orario previsto”.