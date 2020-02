Meta – Sorrento. Oggi i funerali di Silvana Inserra, tanto dolore e tanti perchè

Un dolore immenso in Penisola Sorrentina e tante domande. Molti ancora si chiedono come sia possibile dover assistere ad una perdita del genere. Lo sconforto sui social è devastante. Silvana era amata da tutti, moglie e madre esemplare, modello per tutte le giovani donne, scomparsa ingiustamente all’età di 47 anni.

I funerali, ricordiamo, si terranno oggi, martedì 18 febbraio alle ore 15:00 presso la Basilica di Santa Maria del Lauro in Meta.

Il nostro pensiero va al marito di Silvana. Un papà che ora più che mai ha bisogno di amore, sostegno e la forza di andare avanti insieme alla sua splendida figlia.

La redazione di Positanonews partecipa commossa all’ultimo saluto ed al ricordo di Silvana con un caloroso abbraccio alla famiglia.