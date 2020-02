Meta / Sorrento. Domani i funerali di Silvana Inserra, il ricordo di Peppe Coppola

Meta / Piano di Sorrento ( Napoli ) . Domani i funerali di Silvana Inserra, moglie e madre esemplare, donna bellissima. Sul suo profilo facebook la ricorda Peppe Coppola Photo 105 , colpito profondamente, come tanti, da questa improvvisa e tragica scomparsa .

” Con te porti un po’ di noi, a noi lasci molto di te ”

In punta di piedi e silenziosamente accompagniamo con le nostre preghiere la cara e dolce SILVANA 🌹 💖

Martedì 18 Febbraio ore 15.00.

Basilica di Santa Maria del Lauro – Meta –

Il Signore è il mio pastore:

non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,

ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l’anima mia,

mi guida per il giusto cammino

a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,

non temo alcun male, perché tu sei con me.

Il tuo bastone e il tuo vincastro

mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa

sotto gli occhi dei miei nemici.

Ungi di olio il mio capo;

il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne

tutti i giorni della mia vita,

abiterò ancora nella casa del Signore

per lunghi giorni.

L’eterno riposo donagli, o Signore,

e splenda a lei la luce perpetua.

Ad – Dio ! 💝