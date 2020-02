Meta, sede ufficio marittimo: rinnovato per quattro anni accordo tra Comune e Capitaneria di Porto

E’ stato rinnovato quest’oggi l’accordo, della durata di quattro anni, tra Comune di Meta e Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia per quanto riguarda il comodato d’uso dei locali della sede dell’ufficio locale Marittimo. L’ufficialità è stata data quest’oggi, appunto, dopo la deliberazione di giunta municipale numero 14 dello scorso 13 febbraio.

La struttura, che si trova al piano terra dell’edificio comunale di via del Lauro 67, era stata riaperta al pubblico dopo 18 anni, lo scorso 6 marzo 2019 dopo una solenne cerimonia di inaugurazione. Il protocollo è stato firmato dai rappresentanti dei due Enti, il sindaco del Comune di Meta, Giuseppe Tito, rappresentato dall’assessore ai Lavori pubblici Pasquale Cacace ed il Capo del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia, capitano di fregata Ivan Savarese.

La presenza di personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto nella cittadina di Meta, priva di un presidio di altre forze dell’ordine, ha rappresentato nell’anno appena trascorso un baluardo di legalità pronto a operare in sinergia con la polizia locale. Nella scorsa estate i militari agli ordini del 1° luogotenente Marco Caputo hanno posto in essere diversi interventi per salvaguardare l’incolumità dei bagnanti ed a tutela della costa di competenza.