Meta. I ravioli di San Valentino al Ristorante “Annarè”

Meta. Sul Corso Italia, al civico 33, si trova il Ristorante “Annarè”, dove è possibile gustare i tipici piatti della cucina italiana e napoletana, dagli ingredienti semplici e genuini. Non sono da meno i favolosi ravioli preparati in occasione di San Valentino, pietanza in cui, ancora una volta, il gusto eccezionale è unito alla qualità ed all’emozione di chi cucina con passione, riuscendo a trasmettere queste emozioni ai commensali.