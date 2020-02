Meta. Processo a Peppe Tito, rinvio al 23 aprile. Chiesta perizia su intercettazioni

Meta , Sorrento . Processo a Peppe Tito, rinvio al 23 aprile. Chiesta perizia su intercettazioni . Dopo l’ultima udienza a novembre a Torre Annunziata ( Napoli ) dove è stato fatto un serrato confronto fra accusa e difesa sulle deposizioni presenti. Siamo ancora in una fase preliminare, non è stata ancora depositata la lista testimoni e tante accuse sono di fatto già cadute per prescrizione. Sulle intercettazioni è stata chiesta una perizia per averle integrali, tanti omissis, che la difesa vuol togliere, con le dichiarazioni ritenute accusatorie estrapolate dalle conversazioni per cui, insiste la difesa, occorre avere la versione integrale.