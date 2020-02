Meta, se n’è andata Silvana Inserra: lutto anche per Sorrento e tutta la Penisola Sorrentina

Meta. Una notizia scioccante che abbiamo ricevuto pochi minuti fa. Se n’è andata Silvana Inserra. Una donna molto stimata non solo però a Meta, ma anche a Sorrento e in tutta la Penisola Sorrentina. Tanti sono i messaggi di cordoglio che stanno circolando, prevalentemente in rete. Una donna bellissima, che in passato aveva lavorato anche come fotomodella.

“Una persona Buona, semplice, bella come il sole, una vera Amica! – la definisce qualcuno – Tutto ciò non può svanire e non si può dimenticare. Dio aveva bisogno di sole splendente come lei sempre sorridente”.

Questo il pensiero di Peppe Coppola:

“Addio Silvana. Tienimi per mano al tramonto, quando il giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle. Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto. Tienimi per mano, portami dove il tempo non esiste”.

Davvero commovente anche il messaggio di una delle nipoti di Silvana: “Una zia è come una seconda mamma e tu per me sei stata una mamma meravigliosa, hai lasciato un vuoto dentro me che non si potrà colmare, ma sarai sempre nel mio cuore…Perché nessuno ci lascia davvero se continua a vivere dentro di noi”.

Positanonews si stringe attorno ai familiari in questo momento di dolore. Ciao Silvana.