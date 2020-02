Meta, lo chef stellato Giuseppe Aversa insieme ad Antonio Cafiero al ristorante La Conca

Grandi incontri in questo soleggiato mercoledì di febbraio. Allo storico ristorante di Meta, “la Conca”, è arrivato lo chef stellato Giuseppe Aversa, il quale si è fatto immortalare insieme al patron del locale che sorge sulla spiaggia d’Alimuri, Antonio Cafiero.

Due personalità importantissime dell’enogastronomia della Penisola Sorrentina, e non solo. Cafiero ha messo su quello che lo chef Aversa definisce “un luogo magico”, dopo tanto sacrificio: negli anni novanta famose erano le serate sulla spiaggia che hanno fatto un po’ d’apripista verso la nuova avventura, fino ad affermarsi in maniera convincente.

Aversa, chef al ristorante “Buco” di Sorrento, è uno Chef autodidatta, che difatti ha ereditato dalla famiglia la passione per il buon cibo. Ha vissuto fin da giovane in giro per il mondo: dopo anni di navigazione ed esperienze di ogni genere, le sirene di Sorrento lo hanno catturato nella sua terra natale dove comincia ad inseguire il suo sogno. Durante l’incontro, siamo riusciti a venire a sapere che il ristorante “Il Buco” avrà preso una nuova sala e una cantina rinnovata.