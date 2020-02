Meta. Dopo la vittoria alla Corrida perché non premiare i quattro gemelli Milano con uno spettacolo nel loro paese?

Lo scorso 21 febbraio i quattro gemelli Milano hanno partecipato alla Corrida, lo spettacolo di Rai Uno condotto da Carlo Conti, e ne sono usciti vincitori conquistando il pubblico con la loro esibizione di ballo. Antonino, Antonio, Rosario e Raffaele Milano hanno dichiarato che il ballo è sempre stata la loro grande passione e che ogni giorno si allenano per molte ore. Sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo e sicuramente hanno tutti i numeri per riuscirci. A Meta ed in penisola sorrentina i quattro gemelli sono conosciuti anche perché nel 2004, anno di nascita, fece molto scalpore il raro parto quadri gemellare avvenuto in una clinica di Castellammare di Stabia. Ed ora i quattro gemellini sono cresciuti e con la loro bravura stanno portando in alto il nome di Meta e della penisola sorrentina. E’ per questo motivo che si propone al sindaco di Meta, Giuseppe Tito, di premiarli con una targa ed organizzare un loro spettacolo nel paese natio. Noi della redazione di Positanonews esprimiamo i nostri complimenti ai gemelli Milano e gli auguriamo una strepitosa carriera nel mondo dello spettacolo, attendendo di assistere ad una loro esibizione in penisola sorrentina.