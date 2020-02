Meta. Intervista al sindaco Tito sulle elezioni regionali: “De Luca ha risposto con i fatti”

Penisola Sorrentina, Meta. Positanonews ha intervistato in esclusiva il sindaco di Meta, Giuseppe Tito sulle prossime elezioni regionali.

“Per noi sindaci il candidato è Vincenzo De Luca. Rimaniamo fermi sulla scelta di De Luca perché ha lavorato bene per la Regione Campania ed ha risposto bene alle critiche con i fatti. All’interno del partito confidiamo in De Luca e non torniamo indietro sulla nostra decisione.”

Dunque il sindaco Tito crede fermamente in De Luca e tutta la regione Campania è pronta a far saltare per aria schemi e candidature già blindate, da sinistra a destra aprendo a scenari imprevedibili a poche settimane dalle elezioni.