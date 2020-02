Meta. Incredibile domenica di febbraio: sembra estate. Molte sono le persone che nella giornata di oggi, domenica 9 febbraio 2020, hanno approfittato della bella giornata per rilassarsi in spiaggia, alcune facendosi anche il bagno. Siamo soltanto all’inizio del mese, ma sembra già piena estate, e, con le spiagge di Meta strapiene, è stato necessario anche l’intervento dei vigili poiché sono esauriti i posti per le auto.

