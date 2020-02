Meta. Domani la targa a Nino Aversa per “Impariamo a conoscere il territorio”

Penisola Sorrentina, Meta. Sabato 15 Febbraio alle ore 10 nella Sala del Consiglio Comunale di Meta, una delegazione del Consiglio Direttivo di Atex Associazione Turismo Extralberghiero consegnerà una Targa alla guida escursionistica Nino Aversa per la straordinaria iniziativa “IMPARIAMO A CONOSCERE IL TERRITORIO”

Uno splendido regalo che Nino Aversa ha fatto a TUTTI gli operatori turistici del settore Extralberghiero della Penisola Sorrentina accompagnandoli in 6 meravigliose passeggiate nei Comuni di Vico Equense, Meta, Piano, Sant’Agnello, Sorrento e Massa.

Momenti bellissimi che hanno consentito ai tanti operatori che hanno partecipato di conoscere tante cose del nostro territorio.

Un modo per conoscere meglio il proprio territorio e per poi accogliere meglio i turisti informandoli delle nostre bellezze.

Durante la manifestazione si discuterà anche di come ripetere l’iniziativa nel 2021 e di come promuovere al meglio le principali escursioni che si organizzano in alta stagione nel 2020

È gradita la partecipazione di tutti gli operatori, anche quelli non associati ad Atex.