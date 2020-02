In questa splendida giornata di oggi, venerdì 7 febbraio, molte sono le persone che hanno approfittato del sole e del bel tempo per andare in spiaggia. Soprattutto a Meta, dove noi di Positanonews abbiamo realizzato una diretta con Shasa ed Antonio Cafiero de “La Conca” ed il ballerino Giuseppe D’Aniello, con i quali abbiamo parlato di Sanremo e, soprattutto, abbiamo rinnovato gli auguri al nostro Anastasio.

Anastasio si è, nel corso della terza serata del Festival della Canzone Italiana, classificato in quarta posizione, confermando sempre più il suo enorme talento. Il pezzo portato dal giovane è stato, ancora una volta, soprendente: una meravigliosa rivisitazione di un brano di Renato Zero, nella serata probabilmente più temuta dai concorrenti, in cui devono confrontarsi con i mostri sacri della musica.