Meta. Il Comune mette in vendita sei posti auto

Il Comune di Meta mette in vendita sei posti auto, situati in via Mariano Ruggiero, al momento in uso, con prezzo base di 13mila 172,10 euro, per tentare di incassare circa 80 mila euro. Il prossimo 10 febbraio, dunque, alle ore 10.00, presso la sala consiliare del Comune di Meta, si terrà dunque il primo appuntamento di un’asta, con la quale l’Amministrazione municipale guidata dal sindaco Giuseppe Tito tenterà di perseguire l’obiettivo di rispettare il cronoprogramma del piano delle alienazioni immobiliari. Si tratta del provvedimento approvato recentemente dalla giunta comunale che prevede la cessione di beni non redditizi e infruttuosi per le sorti del Comune. Se l’asta non dovesse andare a segno, si terrà una seconda procedura ad evidenza pubblica.