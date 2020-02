Meta, chiosco piazzetta Gradoni dei Pescatori: presto il bando. Ecco altre info

Si è discusso alcuni giorni fa al Comune di Meta sul bando per la realizzazione di un chiosco nell’area adiacente alla Piazzetta Gradoni dei Pescatori.

Ormai alcuni anni fa, è stata prevista la realizzazione sul territorio metese di chioschi nei quali esercitare attività commerciale. Ecco perché il Comune ha palesato la volontà di indire il bando per la progettazione, realizzazione e gestione di un chiosco nella piazzetta Gradoni dei Pescatori in cui esercitare attività commerciale a carattere stagionale.

L’ultima delibera comunale aggiunge dettagli: in primis che la gestione del chiosco sia normata da contratto commerciale 6+6 e sia esercitata a carattere stagionale 1 marzo/31 ottobre; inoltre che l’importo a base d’asta con offerte al rialzo è quantificato in €.3.000,00 annui. Il bando, inoltre, è rivolto ai giovani fino ai 35 anni, precisando che tale misura non è cumulabile con le agevolazioni per l’imprenditoria giovanile previste per tale fascia di età.

Nel bando viene precisato che la progettazione del sopracitato chiosco dovrà prevedere per la realizzazione materiali in legno e vetro e comunque materiali compatibili al PUT L.R, 35/87.

Si tratta probabilmente di una delle zone più affascinanti del Comune di Meta. Una posizione che è assolutamente funzionale, visto che ci si trova nei pressi dell’ascensore che collega agli stabilimenti balneari il centro del paese. A pochi passi sono presenti bar, negozi e ristoranti. L’attività di “chiosco-bar” se ben gestita, risulta essere un tipo d’attività che può essere in grado di offrire un profitto che risulta essere tutt’altro che da sottovalutare.