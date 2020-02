Napoli / Salerno . Le previsioni per le aree di cui si occupa Positanonews il giornale della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina . Mercoledì delle Ceneri con l’allerta meteo in Campania: vento, pioggia e mare agitato La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valevole a partire dalle 12 di domani e fino alle 12 di giovedì prossimo. Si prevedono venti forti dai quadranti occidentali, soprattutto sulle zone costiere e sulle isole, con tendenza a disporsi da Nord-Ovest dal pomeriggio-sera. Locali forti raffiche. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione civile regionale raccomanda agli enti competenti di attivare il monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché di controllare la corretta tenuta del verde pubblico. Si invita inoltre ad attuare le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile.