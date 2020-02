Mediocredito Centrale, il 60% dei finanziamenti va alle Pmi del Sud

Quante volte abbiamo sentito dire che le banche chiudono le porte del credito alle piccole e medie imprese, soprattutto se sono meridionali? Non è certo il caso del Mediocredito centrale. Lo sviluppo del tessuto delle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno è, infatti, l’obiettivo qualificante e strategico di questa banca che opera all’interno del Gruppo Invitalia per accrescere la competitività del Paese, a iniziare proprio dal Sud. Quasi il 60% dei finanziamenti erogati fino a oggi sono stati diretti verso le cosiddette aree depresse (che comprendono sostanzialmente tutte le regioni del Mezzogiorno) e oltre metà delle imprese che hanno ricevuto i fondi sono di piccole e medie dimensioni.

Per realizzare i suoi obiettivi, Mediocredito Centrale, che ha una sede centrale a Roma ma opera anche con una serie di uffici dislocati a Milano, Pescara, Napoli, Bari e Catania, mette in campo un’articolata gamma di strumenti che vengono incontro alle esigenze delle aziende nei loro vari stadi di sviluppo.

Se, per esempio, l’imprenditore di una micro, piccola o media impresa vuole ottenere liquidità o finanziamenti per investimenti può richiedere a Mediocredito Centrale di accedere a Chiro Fast (fino a 200mila, senza fideiussioni ) oppure a Chiro PMI (importo massimo di 500mila euro): in tempi rapidi e tramite pochi click si può verificare la fattibilità dell’operazione, collegandosi direttamente al portale on line della banca.

Un neoimprenditore che vuole invece avviare una start up, anche innovativa, può utilizzare il portale on line per accedere a un altro strumento – Chiro nuove imprese – e richiedere un finanziamento fino a 500mila euro. Se poi questo neoimprenditore vuole iniziare una nuova attività utilizzando le agevolazioni di Resto al Sud, Mediocredito Centrale può intervenire con Chiro Resto al Sud, un finanziamento bancario che è complementare agli incentivi gestiti da Invitalia.

Poi ci sono le aziende più strutturate, come mid cap e grandi imprese, che possono rivolgersi al Mediocredito Centrale per richiedere altre tipologie più complesse di finanziamenti: ad esempio il Chiro Ricerca & Innovazione, pensato per supportare progetti di ricerca con un importo minimo di 500mila euro.

Il Mezzogiorno è una risorsa strategica per la crescita del Paese, ma nessuno soggetto da solo può riuscire a esprimere tutte le sue potenzialità: per aiutare la crescita imprenditoriale del Sud è necessario creare dei collegamenti tra il mondo delle imprese, della ricerca, delle università, delle istituzioni e della finanza. Mediocredito Centrale – che è ben consapevole della necessità di “fare sistema” – cerca di attivare una leva di sviluppo che possa sollevare l’intero sistema produttivo meridionale anche con numerosi accordi di collaborazione stipulati con banche, confidi e associazioni di categoria,