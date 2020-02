Mazzi di fiori e composizioni: i segreti per il regalo giusto

I fiori rappresentano sempre un regalo gradito. Trovare dei mazzi di fiori confezionati in maniera elegante e bella, a volte non è facile. Bisogna essere armati di fantasia per trovare una soluzione giusta. Esistono dei bouquet ideali per ogni tipo di occasione. Infatti, possono essere regalati per un anniversario, per la laurea, per una cerimonia, un compleanno oppure anche per dare un messaggio alla propria metà. Si possono chiedere del bouquet confezionati con fiori particolari, con decorazioni specifiche oppure confezioni che all’interno hanno delle perline, dei nastri colorati, peluches, un ciondolo e dei cioccolatini. Quello che è certo e che un bouquet rappresenta sempre un specifico messaggio per una precisa occasione, quindi la scelta va ponderata nel dettaglio in modo tale da non rischiare di dare il significato errato al regalo che si vuole fare.

Il significato del bouquet di fiori

Scegliere un bouquet di fiori, significa trovare anche il giusto messaggio da comunicare alla persona che lo riceverà. O un bouquet di questo genere, riesce ad essere come una specifica lettera che arriva nel cuore di una persona. Ad esempio, ci sono buche adatte per un matrimonio, per un compleanno. Ad esempio, per alcune occasioni come la festa della donna o della mamma in cui si scelgono dei bouquet di fiori misti. Nel primo caso, trovano ad esempio anemoni, fresie e mimose. Per la festa della mamma, invece è ideale scegliere fiori allegri, e perché no, puntare sui girasoli. Per la festa del papà, invece, si può optare per una rosa blu, fiori misti e colorati. In occasione di una nascita o di un battesimo, la cosa migliore, invece è puntare sui fiori bianchi. Sono i gigli quelli che sono il simbolo di purezza per eccellenza. Talvolta, sarebbe anche ideale scegliere le orchidee o i tulipani che rappresentano la purezza.

La scelta migliore di un mazzo di fiori

Realizzare un mazzo di fiori non è facile come si potrebbe pensare. Infatti, i fiori devono avere un abbinamento specifico per acquisire e ottimizzare tutta la loro bellezza. Talvolta, è necessario mettere in campo tanta finezza e buongusto. Per riuscire in questo obiettivo, in genere, è bene trovare un composizione che possa dare il giusto messaggio ed avere anche una sfumatura cromatica adeguata. Quando si regala un oggetto di questo genere, bisogna capire anche quali sono i gusti dell’altra persona. In genere, si punta sulle rose rosse soltanto quando si vuole comunicare un sentimento di passione legata alla sfera della sessualità e dell’amore. Quando invece il messaggio deve essere pagato e magari andare nell’ambito dell’amicizia o dell’affetto fraterno, la cosa migliore, invece è puntare su fiori della tonalità colorata o quella pastello. Gli abbinamenti, poi sono importanti. Da considerare, per esempio, le nebbioline o le roselline che vanno a riempire un fiore in modo da renderlo ancora più completo. Di certo, ci sono alcuni fiori che sono ancora più belli da soli, come nel caso dei tulipani. Invece ad esempio, le rose sono ideali da abbinare con le nebbioline. Altri fiori che invece sono ideali, in un mazzo solitario, sono le orchidee oppure i gigli.