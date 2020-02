Maxi multa alla Juve Stabia. Ventimila euro per presunti cori discriminatori.

Il giudice sportivo ha inflitto una multa di ventimila euro alla Juve Stabia per “avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo della partita contro il Crotone, intonato numerosi cori insultanti ed intimidatori all’indirizzo degli Ufficiali di gara, aggravati da macabri riferimenti alla memoria dell’Arbitro recentemente scomparso”. Una sanzione che la dirigenza stabiese non accetta assolutamente perché penalizza una tifoseria che si è sempre distinta per la soliderietà e la correttezza verso gli avversari, rendendosi spesso protagonista di comportamenti esemplari in ambiti sociali ed infanga principalmente il buon nome della Città di Castellammare. Pertanto verrà presentato un ricorso nelle sedi competenti per “preservare quanto costruito, nel tempo, con sacrificio e spirito di solidarietà”.