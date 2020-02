Master Pizza Champion. Olio alle arance di Sorrento protagonista di una pizza gourmet

Chiunque è a conoscenza del limoncello di Sorrento, ad ognuno sarà capitato di berlo e di leggerne sulle guide turistiche e gastronomiche.

In effetti è forse il prodotto più conosciuto della penisola ma non l’unico degno di nota. Sorrento è terra di agrumi, coltivati secondo antichi schemi che ne garantiscono l’unicità e anche le arance sorrentine meritano attenzione e fama.

L’arancia di Sorrento è il risultato della fusione di due varietà di alberi di arancio: Biondo Sorrentino e Biondo Equense, e la sua coltivazione risale addirittura al 1300.

L’arancia sorrentina, dunque, con il suo gusto unico e sfavillante, sarà protagonista in una pizza gourmet dal gusto singolare, al talent show dei pizzaioli, in onda su Sky a partire da ottobre 2020 per 6 puntate sui canali Sky 913 e Canale Italia 83.

Fabio Strazzella, celebre pizzaiolo della pizzeria Manhattan di Vallata, parteciperà alla sesta edizione del Master Pizza Champion. Fabio, definito da tutti il pizzaiolo romantico per la caratteristica dei sui impasti realizzati esclusivamente a mano, non ha tradito le aspettative, infatti ha stregato i giudici di gara con la sua ultima creazione da lui stesso definita Passione travolgente. La sua pizza è stata realizzata con un impasto a mano con acqua di mare purificata al 100% e fior di latte dell’appennino meridionale. A cottura ultimata, rughetta fresca, carpaccio di tonno a pinne gialle marinato con pistacchio verde di Bronte, pepe nero affumicato al legno di melo e gocce di olio alle arance di Sorrento.