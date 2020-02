Il Massa Lubrense umilia il Napoli Est. Risultato finale 5-1.

Vince il Massa Lubrense che alle 15 di oggi ha ospitato allo Stadio Comunale Cerulli il Napoli Est, battendolo per 5-1. Sulla carta doveva essere una partita facile per i costieri ma il Napoli Est passa in vantaggio al primo minuto di gioco, creando non poche difficoltà ai padroni di casa. Uno straordinario Giuseppe Marino, autore di una tripletta, si porta a quota 18 gol in stagione ed il portiere Eddy Miccio para il rigore che poteva portare al pareggio. Il Massa ringrazia i suoi tifosi per il sostegno dato e si prepara ad affrontare le prossime due sfide ravvicinate: domenica prossima contro il Royal Acerrana e mercoledì 5 marzo contro la Pro Sangiorgese per il ritorno di Coppa Campania.