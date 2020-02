Massa Lubrense, tremendo incendio poco dopo Puolo: coinvolte anche delle auto – VIDEO

Tremendo incendio divampato poco fa a Massa Lubrense, poco dopo la spiaggia di Puolo, in località Vigliano. Ancora non sappiamo le cause che hanno scatenato le fiamme, fatto sta che diversi veicoli sono rimasti coinvolti, uno appare completamente divorato dalle fiamme.

Attualmente sono in azione i Vigili del Fuoco che stanno cercando di domare le fiamme non senza difficoltà.

Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli.