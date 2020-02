Massa Lubrense. Ci avviamo da Positano per i Colli di San Pietro di Piano di Sorrento passando per i Colli di Fontanelle a Sant’Agnello, da qui si apre il cielo e il mare, una vista sulla Costa d’ Amalfi e la Penisola Sorrentina , fra i due Golfi, fino a Punta Campanella e Capri, fino ad arrivare a Sant’Agata, la gemma del turismo della Penisola, terra di grandi ristoranti e alberghi, a un certo punto si prende un sentiero e trovi un luogo paradisiaco, ideale per qualsiasi cerimonia e per passare momenti di buon gusto immersi nella natura, fra castagni, da dove viene il nome e uliveti, animali vari, asini e cavalli, capre e pavoni. Davanti alla sala principale la vista sul golfo di Napoli, il Vesuvio e Ischia. Ma è la buona cucina quella che convince, salumi della provincia di Avellino, formaggi , mozzarella e ricotta di Monte San Costanzo, il Monte Sacro massese che si affaccia su Capri, quindi le verdure alla griglia , caponatina, i panzerotti e la “montanara” tipica delle pizze fritte della Campania, poi primi gustosi, ravioli con salsa della casa. Ma anche per chi è celiaco c’è sempre qualcosa, la pasta senza glutine Garofalo di Gragnano , dalla città della pasta dei Monti Lattari, non fa sentire minimamente la differenza, per gusto, sapore e consistenza. Sempre di Gragnano è il buon vino beverino. Le carni sono il topo, la cucina attenta e professionale, ma anche in sala hai un’attenzione e una cura che non ti aspetti, precisi, bravi e attenti, premurosi, nonostante la domenica e la cerimonia in corso, non manca mai l’allegria , il nocillo della casa e il dolce per completare un pranzo memorabile. Assolutamente da consigliare per noi. Complimenti.

Per tutte le info visita il sito de Agriturismo Villa Castanito