Massa Lubrense. Di Prisco “Episodio mensa è grave, presenteremo proposta programmatica per il futuro”

Massa Lubrense. Tiene banco il problema mensa a Massa Lubrense dopo la protesta dei genitori , sull’argomento interviene il futuro candidato sindaco Pietro Di Prisco “In questo momento ogni parola sull’argomento rischia di essere strumentalizzata. Sono sicuro che l’amministrazione e l’ufficio competente metteranno in essere tutte le azioni, finanche la rescissione del contratto ove previsto, per evitare il ripetersi di un evento di gravità imperdonabile. Ritengo altresì triste che qualcuno utilizzi certi eventi per trasformarli in propaganda elettorale, non si può utilizzare la sensibilità presente intorno ai bambini per accaparrarsi qualche voto, questa è pura meschinità. Noi di “azione in comune” al momento opportuno presenteremo una proposta programmatica in cui sarà evidenziato cosa faremo se eletti al governo del paese.”