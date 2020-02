Penisola Sorrentina, Massa Lubrense costa di Sorrento . Nell’antica Cattedrale di Massa Lubrense, in concerto con ingresso libero 45 ragazzi provenienti dal New Jersey, dalla Princeton High School, dal titolo “La musica veicolo di pace e amore tra i popoli”.

Il programma orchestrale della Princeton High School cerca di offrire l’opportunità di estrapolare l’arte e la creatività che si trovano all’interno di ciascuno dei suoi allievi. Gli studenti sono impegnati nello studio e nell’interpretazione di una vasta portata di un importante repertorio orchestrale creato durante il periodo che va dal XVII al XXI secolo.

“Abbiamo accolto con piacere – dichiara l’assessore Giovanna Staiano – la proposta della Società Concerti Sorrento di ospitare a Massa Lubrense un’orchestra itinerante del New Jersey di 45 ragazzi, la Princeton High School Orchestra diretta da Robert Loughran, che è un ensemble sensibile e socialmente molto attiva negli Stati Uniti e all’estero, ha realizzato numerosi concerti di beneficenza per l’Unicef diventandone l’ambasciatrice statunitense.

Abbiamo costruito l’evento anche in collaborazione dell’Istituto Polispecialistico San Paolo di Massa Lubrense, dove gli studenti hanno la medesima età (dai 14 ai 19 anni) dei componenti dell’orchestra, nella piena consapevolezza che la musica è un linguaggio universale, una realtà che consente di comunicare, di gettare “ponti” verso gli altri.

Un linguaggio senza tempo – prosegue l’Ass. Staiano – , senza territori, né confini, è la voce di tutta l’umanità, di qualsiasi tempo e luogo. In un mondo, poi, in cui sono diventate universali parole che esprimono valori negativi come: guerra, odio, vendetta, razzismo e persecuzione, non solo il linguaggio prettamente musicale, che sicuramente viaggia più velocemente e arriva prima all’animo delle persone, ma le stesse parole utilizzate nella musica ci possono aiutare a comunicare valori positivi che devono ispirare le nostre azioni quotidiane”.

Foto e video: Sara Ciocio e Lucio Esposito per Positanonews