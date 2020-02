Massa Lubrense. Malore a Marina del Cantone, sospesa per mezz’ora la sfilata di Carnevale a Termini

Massa Lubrense. La sfilata del Carnevale di Termini, uno dei più belli in penisola sorrentina e che ogni anno richiama tantissime persone, questo pomeriggio è stata sospesa per mezz’ora. La temporanea interruzione si è resa necessaria per poter consentire l’intervento dell’ambulanza del 118 a Marina del Cantone (Nerano) dove una persona era stata colta da un improvviso malore. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave e dopo mezz’ora circa la situazione è tornata alla normalità con la sfilata che è ripresa tra musica e divertimento.