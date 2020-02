Massa Lubrense. Giovedì 13 febbraio visite ecoguidate gratuite

Grazie ai medici volontari dell’ALTS “Associazione Lotta Tumori al Seno” di Napoli ed ai finanziamenti della manifestazione “Pizza a Vico”, una nuova giornata viene

dedicata alla prevenzione del tumore al seno a Massa Lubrense.

Giovedì 13 febbraio presso lo studio medico associato al Corso Sant’Agata 59 dalle ore 10 alle ore 14 i senologi dell’associazione ALTS effettueranno visite ecoguidate gratuite. Quante volessero cogliere questa occasione (massimo 25 visite) , potranno effettuare la prenotazione nella stessa mattina in loco. La dottoressa Sonia Bernardo, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Massa Lubrense ha dichiarato : “ Ringrazio di cuore l’ALTS per la cortese disponibilità ed il suo impegno nei confronti della salute delle donne, l’associazione “Pizza a Vico” che con grande sensibilità finanzia questa importante iniziativa ed i colleghi medici di Sant’ Agata per l’ospitalità. Spero che molte concittadine approfittino di questa possibilità dal momento che una diagnosi precoce è fondamentale ai fini di una prognosi favorevole per tante patologie oncologiche . Fare prevenzione è il primo passo per garantirsi il diritto alla salute, la prima forma di cura per noi stessi “.