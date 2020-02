Massa Lubrense, elezioni: accordo a sorpresa tra Di Prisco e Lello Staiano?

Entra nel vivo il discorso elezioni a Massa Lubrense. Stando a quanto siamo riusciti a sapere, sarebbe pronto un accordo davvero a sorpresa: si parla dell’ingegner Di Prisco e di Lello Staiano. Difatti, l’accordo vero e proprio non c’è ancora, ma le due liste si stanno parlando in queste settimane per cercare di arrivare ad un patto che possa permettere loro di unire le forze in vista delle prossime elezioni.

Si tratterebbe di una mossa per contrastare Balducelli, visto che se si presentassero tre liste quest’ultimo avrebbe la strada spianata verso la vittoria: ecco perché l’accordo potrebbe essere stipulato e concretizzato già nelle prossime settimane. Una mossa che comunque non era così scontata. Non è tutto. Pare che in ballo ci sia anche un terzo nome illustre a sorpresa…

L’ingegner Di Prisco, da noi intervistato alcune settimane fa, era stato ufficialmente il primo candidato che sfiderà Balducelli. “Puntiamo a creare un progetto per avere una visione lungimirante del paese, magari per i prossimi 10 anni”, aveva dichiarato in esclusiva a Positanonews.