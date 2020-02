Massa Lubrense. Due eventi straordinari nella giornata di ieri: recupero del Bambinello e rimessa in libertà di un polpo

Venerdì 27 dicembre 2019, intorno alle ore 12.00, è stato collocato ai piedi della Statua della Vergine del Vervece, grazie ai sub della famiglia della Fondazione Vervece, presieduta da Gaetano Milone, il Bambino Gesù, dopo la sua benedizione in una cerimonia religiosa da parte di don Francesco Saverio Casa. Ieri mattina, si è tenuto il recupero del Bambinello collocato sul fondale.

Ma non si è trattato dell’unico evento emozionante in programma tenutosi ieri. Infatti, nella stessa occasione, si è rimesso in libertà un polpo.

Presenti Claudio d’Esposito, presidente del WWF Penisola Sorrentina, i sub Antonino Maresca e Franco De Gregorio, ed, ovviamente, Gaetano Milone, organizzatore della spedizione.