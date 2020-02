Massa Lubrense, Coppa Campania: è semifinale! Pari con l’Arzanese

Il Massa Lubrense passa il turno in Coppa Campania di Prima Categoria. Finisce infatti 3 a 3 il match al Mariolina Stornaiuolo con l’Arzanese, ma il risultato della gara di andata (2 a 1 al Cerulli) ha permesso ai nerazzurri di avanzare nella competizione regionale. Dopo lo svantaggio iniziale nel primo tempo, con la rete di Cristiano al 39′, i ragazzi di mister Aiello ad inizio di ripresa ribaltano temporaneamente il passivo grazie ai gol di Balduccelli (1′ st) e Cosentino (8′ st), ma intorno la metà della frazione di gioco incassano due reti dai biancazzurri. Ci pensa però Vanacore a tenere in gioco i suoi con un gol giunto al 78′: dopo un finale di gara sofferto e cinque minuti di recupero, i massesi possono gioire per l’accesso alle semifinali, dove troveranno i rossoblù della Pro Sangiorgese, formazione attualmente terza forza del campionato nel girone D. Il Massa Lubrense, smaltita questa gara di coppa, può finalmente concentrarsi sul campionato per consolidare il primato, ospitando domenica pomeriggio lo Stabia Friends al Massimo Cerrulli.