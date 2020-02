Martedi 11 febbraio 2020 alle 10.30 nella ex cattedrale di Massa Lubrense concerto per la pace.

Il giorno 11 febbraio 2020 a Massa Lubrense nell’antica Cattedrale di Massa Lubrense si svolgerà con ingresso libero un concerto dal titolo “La musica veicolo di pace e amore tra i popoli”.Abbiamo accolto con piacere-dichiara l’assessore Giovanna Staiano- la proposta della S.C.S concerti di ospitare a Massa Lubrense un’orchestra itinerante del New Jersey di 45 ragazzi, la Princeton High School Orchestra diretta da Robert Loughran, che è un ensemble sensibile e socialmente molto proattivo negli Stati Uniti e all’estero, ha realizzato numerosi concerti di beneficienza per L’Unicef diventandone l’ambasciatrice statunitense. Abbiamo costruito l’evento anche in collaborazione dell’Istituto Polispecialistico San Paolo di Massa Lubrense, dove gli studenti hanno la medesima età(dai 14 ai 19 anni) dei componenti dell’orchestra, nella piena consapevolezza che la musica è un linguaggio universale, una realtà che consente di comunicare, di gettare “ponti” verso gli altri.Un linguaggio senza tempo, senza territori, né confini, è la voce di tutta l’umanità, di qualsiasi tempo e luogo. In un mondo, poi, in cui sono diventate universali parole che esprimono valori negativi come: guerra, odio, vendetta, razzismo e persecuzione, non solo il linguaggio prettamente musicale, che sicuramente viaggia più velocemente e arriva prima all’animo delle persone, ma le stesse parole utilizzate nella musica ci possono aiutare a comunicare valori positivi che devono ispirare le nostre azioni quotidiane”. lello acone

La Princeton High School Orchestra è un ensemble sensibile e socialmente molto proattivo negli Stati Uniti e all’estero, ha realizzato numerosi concerti di beneficienza per l’UNICEF diventandone l’ambasciatrice statunitense. In Scozia nel 2002, l’orchestra ha collaborato con un’organizzazione musicale comunitaria Dunfermline per raccogliere fondi per le vittime del disastro di Chernobyl. Nel 2007, il violinista della Philadelphia Orchestra Paul Roby e il compositore di Princeton Ira Mowitz hanno collaborato con l’orchestra in un concerto per raccogliere fondi salvavita per i bambini di tutto il mondo sempre attraverso l’UNICEF. Ugualmente in Argentina nel 2012, l’orchestra si è esibita per il personale medico e i pazienti presso il Ramon Sarda Maternity Hospital di Buenos Aires.

Dal 1996 l’orchestra ha intrapreso dodici tour internazionali che hanno portato i musicisti in Inghilterra, Scozia, Italia, Francia, Belgio, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Cina e Argentina. Le loro esibizioni hanno incluso la Cattedrale di Gloucester in Inghilterra, la Cattedrale di San Giles a Edimburgo, la Chiesa del Redentore di Venezia, il Kursaal di Bad Gastein, la Chiesa di Provenzano di Siena, la Chiesa di San Filippo e Giacomo di Cortina d’Ampezzo, il Kursaal di Bad Woerishofen, Auditoire de Calvin di Ginevra, Klosterkirche di Engelberg, Eglise Saint Jean Baptiste di Megève, Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre du Grand Avignon, Qingdao International School of Shandong, Shanghai Community International School, Villa Ocampo e Plaza La Francia di Buenos Aires, l’Eglise de Verbier in Svizzera, l’Eglise de la Madeleine di Parigi, la Conway Hall di Londra, il quartier generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà a Ginevra e il Palais des Beaux-Arts di Bruxelles.

DIRETTORE Robert Loughran

PROGRAMMA DEL CONCERTO:

Bach Arioso from Cantata BWV 156

Chaminade Concertino for Flute, Op. 107

Respighi Aria from Suite in G Major

Mascagni Intermezzo from CAVALLERIA RUSTICANA

Piazzolla Le Grand Tango for Violin and Orchestra

Puccini Nessun Dorma from TURANDOT

Xinghai Yellow River Concerto for Erhu and Orchestra

Nandyala Through the Eyes of a Child [ Musical Tribute to UNICEF ]

Morricone Gabriel’s Oboe from THE MISSION

Piazzolla Oblivion

Morricone Cinema Paradiso