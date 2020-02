Massa Lubrense. Il Comune chiede alla Sita l’istituzione di una corsa straordinaria il sabato sera per garantire il rientro dei ragazzi

L’amministrazione comunale di Massa Lubrense ha inviato una lettera alla Sita chiedendo che venga istituita una corsa speciale il sabato sera per permettere il rientro sicuro dei ragazzi. La missiva è firmata dal sindaco e dai delegati alle Politiche sociali e Trasporti.

Giovanna Staiano, assessore alle Politiche sociali del comune della penisola sorrentina, ha dichirato: “Mi faccio portavoce di una problematica che tante famiglie vivono il sabato sera non avendo purtroppo mai certezza che il proprio figliolo riesca a rientrare con l’ultimo pullman previsto alle ore 22:20. Mi è capitato, personalmente, di ritrovare numerosi adolescenti il sabato sera alle fermate impossibilitati a fare rientro a casa. Spesso si tratta di ragazzi giovanissimi di soli 13/14 anni che insieme ai loro genitori, giustamente, fanno affidamento sul trasporto locale”.

A questo va aggiunto, come riportato nella lettera inviata alla Sita, che spesso l’ultimo autobus è sempre pienissimo e decine di ragazzi restano alle fermate. Per questi motivi l’amministrazione chiede alla società di trasporti di istituire una corsa straordinaria il sabato sera che parta alle 23.00 da Sorrento per raggiungere Sant’Agata sui due Golfi.

Dal comune di Massa Lubrense si auspica che la Sita sappia raccogliere questa istanza, avendo già dimostrato in passato una grande collaborazione nel garantire un sempre migliore e efficiente servizio di collegamento territoriale. Sottolineano, inoltre, come il non garantire ai ragazzi un trasporto adeguato ed efficiente significherebbe isolarli inevitabilmente e limitare, pertanto, la loro vita sociale e relazionale in una età in cui l’incontro e la condivisione sono tappe fondamentali del processo di crescita.

Lello Avone, consigliere comunale con delega ai Trasporti, si dichiara fiducioso in una tempestiva risoluzione della problematica affermando come ci sia sempre stata una collaborazione con la Sita al fine di risolvere le problematiche dei cittadini di Massa Lubrense, in particolar modo quando si tratta di studenti e pendolari.