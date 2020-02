Massa Lubrense. Il carnevale di Termini non ha paura del Coronavirus. Domenica gruppo di Agerola, Federico Salvatore e fuochi d’artificio . Massa come Positano non si sono fermati al panico Coronavirus che sta circolando in Italia. Ricordiamo che in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina non ci sono casi di Coronavirus, che da Amalfi a Sorrento la vita continua e i turisti vengono e sono felici grazie a splendide giornate di sole e che in Campania ci sono casi isolati, provenienti dal Nord, dove comunque si sta contenendo questa che è in buona sostanza un’influenza, e non c’è nessun ceppo, inoltre da Napoli a Salerno tutti si sono attrezzati al massimo.

E quindi esorciziammo il virus, ma sopratutto la paura che impedisce il vivere sociale ( vogliamo ricordare gli effetti disastrosi della peste sulla società di manzoniana memoria, sempre attuale ) . Il Comune non lo ha impedito, come è avvenuto altrove ( ma di fronte a questa incertezza, indicazioni regionali e prefettizie, è comprensibile, ndr ) e i ragazzi non si sono preoccupati, e non avrebbero motivo per esserlo. Ecco suvvia un bravi da Positanonews ai ragazzi di Termini, frazione che Positanonews ha sempre seguito con amore ricambiato, punto di snodo per Punta Campanella, di fronte Capri e via con la festa …..

Domenica 1 marzo, alle 15, nuovamente la sfilata dei carri allegorici e delle maschere con il gruppo “Agerola Folk” e gli artisti di strada. Alle 20.30 Federico Salvatore live con Acoustic Trio. Alle 22.00 lo spettacolo pirotecnico della premiata ditta Fratelli Pannella e, di seguito, l’estrazione dei biglietti della lotteria.