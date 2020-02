Massa Lubrense. Targa per la Giornata della Memoria

Mercoledì 19 febbraio , nell’ambito delle iniziative messe in campo dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Massa Lubrense per il 27 gennaio, Giornata della Memoria, nella Sala Consiliare alle ore 10:30 verrà proiettato un breve video “ Auschwitz, campo di sterminio”. Seguirà una piccola performance artistica a cura del teatro itinerante della “Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla” di Caserta.

La testimonianza dell’ing. Roberto Modiano, esponente della Comunità Ebraica di Napoli, precederà lo scoprimento della targa commemorativa sul Belvedere del Pennino in Piazza Vescovado, momento che sarà accompagnato dalla Banda Musicale di Massa Lubrense 1840 .

Nel 1992 partì da Colonia l’iniziativa delle “Pietre d’inciampo” da parte dell’artista tedesco Gunter Demnig per depositare nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campo di sterminio nazisti. La targa vuole avere analogo significato : far fermare a riflettere chi vi passa vicino e si imbatte, anche casualmente, nell’opera.

La scritta incisa “Guarda sempre il cielo e non odiare mai nessuno” è tratta dal film “Iona che visse nella balena” di Roberto Faenza , proiettato il 27 gennaio scorso proprio nella Sala Consiliare . Alla giornata di mercoledì 19 sono state invitate tutte le associazioni sportive, culturali e non, presenti sul territorio Lubrense, oltre gli istituti scolastici.

Dalla Bibbia e dall’Epistola ai Romani di Paolo di Tarso “ Ecco , io metto in Sion un sasso d’inciampo e una pietra di scandalo; ma chi crede in lui non sarà deluso”