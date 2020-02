A marzo niente musei gratis: sospesa la “domenica al museo” a causa del coronavirus

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ci aveva ormai abituati alla possibilità di accedere gratuitamente nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato.

A partire da marzo, purtroppo, la “domenica al museo” sarà sospesa in via precauzionale, viste le disposizioni del Ministero della Salute per ridurre le possibilità di contagio da coronaviurs.