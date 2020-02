MARIO DAMIANO IL GENTLEMAN NEL RICORDO DI DANIELA AVERSANO SU FACEBOOK

Avrei voluto non scrivere mai questo post.

Se ne va un superstite di una stirpe in estinzione il Gentleman.

Mario Damiano.

Ricordo le parole di mio padre agente di viaggi che soleva dire negli anni 80 ” A Sorrento c’è solo un grande Direttore d’Albergo ed è Mario Damiano.

Ho avuto in seguito il piacere di collaborare con lui per 5 anni.

Grande Manager, grandi capacità di problem solving, ottimo venditore della sua amata Sorrento, straordinarie capacità organizzative.

Dotato di notevole Self Control. Aziendalista con un gran cuore, dote quasi scomparsa nei ruoli dirigenziali. Nonostante la mia esperienza pregressa nell’ hotellerie ho attinto dalla sua sorgente inesauribile di esperienza in questo settore. Sensibile, pronto ad aiutarti, semplice e disponibile. Un uomo d’ altri tempi. Si era forgiato e migliorato nelle molteplici esperienze a 360 gradi nel settore del turismo. Apprezzato e stimato da Travel Agent di tutto il mondo. Mario Damiano era una garanzia, la perfezione e l’esperienza che sposamo la passione e la dedizione al lavoro. Condoglianze ai figli con la famiglia, alle nipoti e soprattutto alla moglie, dolcissima Margherita, che lo ha coccolato fino alla fine. Caro Mario che la terra ti sia lieve.