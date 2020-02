Maria Grazia Cucinotta torna a Castellammare di Stabia dopo il malore della settimana scorsa

L’attrice Maria Grazia Cucinotta torna a Castellammare di Stabia dopo il malore che l’ha colpita lo scorso 11 febbraio mentre era dietro le quinte del Teatro Supercinema dove era in programma la commedia “Figlie di Eva” che la vedeva al fianco di Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. L’attrice era giunta in camerino accusando già un malessere ma convinta di poter reggere alla serata. Le sue condizioni, però, erano peggiorate al punto che era stato necessario chiamare un medico per una visita urgente. La Cucinotta veniva, quindi, trasportata all’ospedale stabiese “San Leonardo” e lo spettacolo annullato. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave e l’attrice veniva dimessa dopo poco, con febbre alta e sospetta colica addominale con prescrizione di riposo per qualche giorno. Ed ora la Cucinotta torna a Castellammare sul palco del Supercinema il prossimo 28 febbraio per lo spettacolo precedentemente annullato. Ma a riportarla in zona anche un altro impegno. Infatti, mentre si trovava in convalescenza in albergo aveva incontrato il direttore del centro di Epatologia dell’ospedale di Gragnano ed il suo staff ed aveva promesso di fare visita al reparto. E, in occasione del suo ritorno per lo spettacolo teatrale, ne approfitterà per fare visita alla struttura ospedaliera.