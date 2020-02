Marco Fiorentino : Sorrento d’accordo con Amalfi sui limiti ai bus, traffico dramma. Durante conferenza stampa di presentazione della candidatura Positanonews ha chiesto all’ex sindaco Marco Fiorentino che ne pensasse dei bus e del fatto che la Costiera amalfitana si sente invasa dalla penisola Sorrentina “Sono d’accordo con le limitazioni, gli autobus non possono scorrazzare a piacimento a tutte le ore, ma anche noi abbiamo il problema, bisogna far si che il traffico venga limitato. Sono tanti che arrivano da Napoli, crociere e altro, in una strada già ingolfata. ” C’era il progetto di un hub dove lasciare i bus e poi venire con navette prima di Castellammare di Stabia”Intanto è giusto mettere limiti, il traffico ha raggiunto proporzioni gravi per la salute pubblica”

Non possiamo che apprezzare. No ai grandi bus anche in Penisola, fasce orarie, circumvesuviana efficiente con più corse e navette