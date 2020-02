Marcianise. Auto si ribalta al Centro Commerciale Campania, gravi le condizioni della ragazza alla guida

Alle 18 circa si è verificato un grave incidente all’uscita del Centro Commerciale Campania di Marcianise. Un’auto, mentreAlle 18 circa si è verificato un grave incidente all’uscita del centro commerciale Campania di Marcianise. Un’auto, mentre percorreva il tratto di strada che conduce dal parcheggio alle rampe dell’asse mediano, si è improvvisamente ribaltata. Alcune persone che in quel momento si trovavano sul posto hanno provato a dare i primi soccorsi alla ragazza all’interno della vettura ma la donna era praticamente bloccata dalle lamiere. Sul luogo del sinistro sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanze e due auto dei carabinieri. I Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare la ragazza che è stata immediatamente trasportata in ambulanza in gravi condizioni. Ancona non si conoscono le cause del ribaltamento del veicolo ed i Carabinieri stanno indagando. percorreva il tratto di strada che conduce dal parcheggio alle rampe dell’asse mediano, si è improvvisamente ribaltata. Alla guida una ragazza che è rimasta incastrata dalle lamiere. Alcuni passanti sono accorsi per cercare di liberarla ma non ci sono riusciti. Sul posto sono giungi i Vigili del Fuoco, un’ambulanza ed i Carabinieri. I Vigili del Fuoco sono riusciti, con non poche difficoltà, a liberare la conducente che è stata immediatamente trasportata in ospedale in gravi condizioni. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente ed il motivo per cui l’auto si è ribaltata, i Carabinieri indagano.