Mancanza collegamenti tra Positano e Penisola Sorrentina: ecco la proposta di Pasquale D’Aniello

Un problema che abbiamo affrontato più volte e che potrebbe essere vicino ad una soluzione. Spesso ci siamo trovati a dover parlare del problema dei collegamenti, per quanto riguarda il trasporto pubblico, tra Positano e la penisola sorrentina in generale.

E tante sono state le ipotesi e le idee che abbiamo raccolto nel tempo, ma che non sono state messe in pratica. Com’è ormai noto, la perla della Costiera amalfitana soffre la mancanza di collegamenti con la penisola sorrentina: difatti, sono attive pochissime linee, le quali non toccano praticamente mai Piano di Sorrento.

Ecco, quindi, che Pasquale D’Aniello, vice sindaco di Piano di Sorrento, ci ha annunciato in esclusiva l’intenzione di voler chiedere l’istituzione di corse che colleghino Piano e Positano. Si parla di quattro nuove corse. L’idea sarà discussa in questi giorni proprio alla Regione Campania.